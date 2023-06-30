Maior moqueca do mundo será feita em Conceição da Barra neste final de semana

Já imaginou uma moqueca capixaba feita com 600 quilos de peixe? Pois é, ela é considerada a maior do mundo e será feita em Conceição da Barra no próximo sábado (1º) durante o 5º Festival da Moqueca que acontece na cidade. Serão utilizados 600 quilos de peixe caçonete e a moqueca será preparada em uma panela confeccionada no Galpão das Paneleiras de Vitória, especialmente para este evento. A previsão é de que a moqueca sirva duas mil porções, acompanhada de arroz e pirão. A porção será vendida a 20 reais e todo valor arrecadado será transformado em cestas básicas para as comunidades carentes de Conceição da Barra. Os ingredientes serão adquiridos dos pescadores locais e os demais ingredientes, em sua maioria, de agricultores familiares da cidade. O acontecimento faz parte das comemorações da Festa dos Pescadores de Conceição da Barra, em homenagem ao santo padroeiro dos pescadores, São Pedro. Em entrevista à CBN Vitória, um dos organizadores do evento e também secretário de Turismo de Conceição da Barra, Roberto Malacarne, fala sobre o evento.