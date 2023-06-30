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Maior moqueca do mundo será feita em Conceição da Barra neste final de semana

Serão utilizados 600 quilos de peixe caçonete e a moqueca será preparada em uma panela confeccionada no Galpão das Paneleiras

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 10:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

30 jun 2023 às 10:12
Produção da maior moqueca do mundo, em 2022
Produção da maior moqueca do mundo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Conceição da Barra
Já imaginou uma moqueca capixaba feita com 600 quilos de peixe? Pois é, ela é considerada a maior do mundo e será feita em Conceição da Barra no próximo sábado (1º) durante o 5º Festival da Moqueca que acontece na cidade. Serão utilizados 600 quilos de peixe caçonete e a moqueca será preparada em uma panela confeccionada no Galpão das Paneleiras de Vitória, especialmente para este evento. A previsão é de que a moqueca sirva duas mil porções, acompanhada de arroz e pirão. A porção será vendida a 20 reais e todo valor arrecadado será transformado em cestas básicas para as comunidades carentes de Conceição da Barra. Os ingredientes serão adquiridos dos pescadores locais e os demais ingredientes, em sua maioria, de agricultores familiares da cidade. O acontecimento faz parte das comemorações da Festa dos Pescadores de Conceição da Barra, em homenagem ao santo padroeiro dos pescadores, São Pedro. Em entrevista à CBN Vitória, um dos organizadores do evento e também secretário de Turismo de Conceição da Barra, Roberto Malacarne, fala sobre o evento. 
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Roberto Malacarne - 30-06-23.mp3
Confira a receita da delícia capixaba que será preparada em Conceição da Barra:
- 600 quilos de peixe caçonete
- 60 quilos de cebola
- 120 quilos de tomate
- 15 quilos de alho
- 20 litros de azeite
- 70 maços de coentro
- 60 maços de cebolinha
- 15 quilos de limão
- 15 quilos de sal
- Além de 50 quilos de farinha e 120 kg de arroz.

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