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Nesta segunda

Maior do mundo: Festival da Moqueca Capixaba será on-line em Anchieta

A 4ª edição do Festival da Moqueca Capixaba será realizada no balneário de Castelhanos, em Anchieta. A presidente da Associação Comercial Castelhanos em Ação, Kenia Mota, traz detalhes sobre o evento, que será em formato on-line este ano

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 09:07

Publicado em 

05 set 2020 às 09:07
A 4ª edição do Festival da Moqueca Capixaba será realizada, no dia 7 de setembro, na segunda-feira, no balneário de Castelhanos, em Anchieta, no Litoral Sul do Estado. Neste ano, em virtude da pandemia do novo coronavírus, ela acontecerá em um formato diferente: on-line, atendendo às recomendações de distanciamento social das organizações de saúde. Nesse dia será confeccionada a maior moqueca capixaba já feita em panela de barro e todo o processo de preparo será transmitido pela internet através de uma live.
Segundo a presidente da Associação Comercial Castelhanos em Ação, Kenia Mota, "a melhor e maior moqueca capixaba" será preparada pelos chefes locais na maior panela de barro do mundo, confeccionada com exclusividade pelas paneleiras de Goiabeiras, seguindo todas as tradições capixabas. Uma panela de barro medindo 1,50 m de diâmetro será utilizada para o preparo da moqueca gigante, desafiam os idealizadores do evento. A moqueca será preparada com ingredientes pescados e cultivados no próprio município, segundo os idealizadores do festival.
O preparo será transmitido ao vivo pelas redes sociais do evento e a iguaria será vendida antecipadamente com voucher na modalidade on-line no dia do evento, com serviços de drive-thru, delivery ou retirada no local. A live do evento será transmitida das 11h às 14h. Confira detalhes da conversa!

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