Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Maior consumo de pescado pode beneficiar a saúde da população e a economia, dizem pesquisadores
Saúde

Maior consumo de pescado pode beneficiar a saúde da população e a economia, dizem pesquisadores

O alto valor nutricional e o teor reduzido de gordura fazem do pescado um alimento estratégico para combater a má nutrição e a obesidade

Publicado em 14 de Novembro de 2022 às 11:09

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

14 nov 2022 às 11:09
Salmão, peixe
Salmão, peixe Crédito: Pixabay
Uma pesquisa que está sendo feita pela Universidade de São Paulo (USP), do Instituto de Pesca da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo e da Universidade de Mogi das Cruzes (UMC), pretende fomentar a produção de alimentos de origem aquática. O alto valor nutricional e o teor reduzido de gordura fazem do pescado um alimento estratégico para combater dois grandes problemas de saúde pública: a má nutrição e a obesidade. Porém, no Brasil, a produção e o consumo de peixes, crustáceos, moluscos e demais víveres de origem aquática ainda são pequenos e, segundo especialistas, estão bem aquém do potencial do país. Em entrevista à CBN Vitória, o professor do Instituto Oceanográfico (IO-USP) e coordenador do projeto, Daniel Lemos, detalha o tema!
Entrevista Fernanda Queiroz - Prof. Dr. Daniel Lemos - 14-11-22.mp3
Na avaliação do professor Daniel Lemos, para aumentar o consumo de pescado entre os brasileiros será preciso reduzir o custo desses produtos, facilitar o acesso e modificar o hábito alimentar. Nesse último ponto, ele ressalta as vantagens nutricionais que os alimentos de origem aquática apresentam em relação às carnes vermelhas ou “terrestres” e, principalmente, aos fast-foods. “Colocar pescado no mapa para uma das soluções de saúde pública, o que reduziria, inclusive, outros problemas que resultam em alto gasto em saúde no país”, explica Daniel. Ouça as explicações completas!

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Copa do Mundo: 4 dicas para usar as cores do Brasil sem cair no óbvio
Imagem de destaque
'Obstáculos ao comércio' e 'incerteza': as reações à ameça de novo tarifaço de Trump contra o Brasil
Imagem de destaque
Canetas emagrecedoras: veja como recuperar a massa muscular perdida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados