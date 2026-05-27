Maior café do mundo será coado na Feira dos Municípios; saiba os detalhes!

Café na xícara. Crédito: Shutterstock

A Feira dos Municípios 2026 começa nesta quinta-feira (28) e vai até domingo (31), no Pavilhão de Carapina, na Serra, mais uma vez contando com as 78 cidades do Espírito Santo em uma grande celebração das identidades regionais. Com o tema “Um Espírito Santo para conhecer, viver e se orgulhar”, a edição deste ano reforça o propósito de aproximar o capixaba das riquezas do próprio estado, promovendo experiências que conectam cultura, gastronomia, turismo e desenvolvimento social e econômico.

Uma das novidades mais aguardadas da Feira dos Municípios 2026 promete transformar o ambiente inteiro em uma verdadeira imersão no universo do café capixaba. No sábado, dia 30 de maio, às 19 horas, o público poderá acompanhar a coagem do maior café do mundo, uma ação impressionante promovida pelo município de Brejetuba, cidade reconhecida como a capital estadual do café arábica e dos cafés especiais.

Para realizar a atração, serão mais de 200 quilos de café arábica; cerca de 3 mil litros de água quente; uma xícara gigante com aproximadamente três metros de altura; e uma estrutura completa que chega a sete metros de altura. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Brejetuba, Osmar Fidelis, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!

Your browser does not support the audio element. CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Mazinho Fidelis - 27-05-26.mp3

Serviço:

Feira dos Municípios 2026

Data: 28 a 31 de maio

Local: Pavilhão de Carapina, Serra-ES

Entrada: gratuita