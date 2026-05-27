Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Maior café do mundo será coado na Feira dos Municípios; saiba os detalhes!
Cidades

Maior café do mundo será coado na Feira dos Municípios; saiba os detalhes!

Quem explica a façanha é o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Brejetuba, Osmar Fidelis

Publicado em 27 de Maio de 2026 às 12:03

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

27 mai 2026 às 12:03
Café na xícara.
Café na xícara. Crédito: Shutterstock
A Feira dos Municípios 2026 começa nesta quinta-feira (28) e vai até domingo (31), no Pavilhão de Carapina, na Serra, mais uma vez contando com as 78 cidades do Espírito Santo em uma grande celebração das identidades regionais. Com o tema “Um Espírito Santo para conhecer, viver e se orgulhar”, a edição deste ano reforça o propósito de aproximar o capixaba das riquezas do próprio estado, promovendo experiências que conectam cultura, gastronomia, turismo e desenvolvimento social e econômico.
Uma das novidades mais aguardadas da Feira dos Municípios 2026 promete transformar o ambiente inteiro em uma verdadeira imersão no universo do café capixaba. No sábado, dia 30 de maio, às 19 horas, o público poderá acompanhar a coagem do maior café do mundo, uma ação impressionante promovida pelo município de Brejetuba, cidade reconhecida como a capital estadual do café arábica e dos cafés especiais.
Para realizar a atração, serão mais de 200 quilos de café arábica; cerca de 3 mil litros de água quente; uma xícara gigante com aproximadamente três metros de altura; e uma estrutura completa que chega a sete metros de altura. Em entrevista à CBN Vitória, o secretário municipal de Cultura, Esporte e Turismo de Brejetuba, Osmar Fidelis, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Mazinho Fidelis - 27-05-26.mp3
Serviço:
Feira dos Municípios 2026
Data: 28 a 31 de maio
Local: Pavilhão de Carapina, Serra-ES
Entrada: gratuita
Estacionamento: pago

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

​Obra na Avenida João Mendes vai reorganizar trânsito na região de Santa Mônica
Avenida entre Santa Mônica e Coqueiral de Itaparica será modernizada em Vila Velha
Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados