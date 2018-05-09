Maio Amarelo alerta para os riscos de acidentes de trânsito

Um estudo revela um número assustador: a cada doze minutos, em média, uma pessoa morre num acidente de trânsito no Brasil. E é nesta época do ano que uma importante campanha de conscientização chama a atenção para a realidade envolvendo o trânsito: trata-se da campanha Maio Amarelo. A campanha tem o objetivo de conscientizar sobre acidentes e mortes no trânsito. É sobre o tema que José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Observatório Nacional de Segurança Viária, detalha a campanha e a importância da conscientização no trânsito.

A iniciativa do movimento foi em função do número de acidentes com gravidade no país. Os dados mostram que uma pessoa morre a cada doze minutos e uma pessoa é sequelada a cada minuto. O Maio Amarelo está presente em 30 países e em escala nacional, o Brasil flutua entre a quarta e quinta colocação entre os países que mais registram acidentes com óbitos. O trânsito também deixa os sequelados e existe um custo social muito grande. O país tem gasto de R$ 52 bilhões ao ano. Esse valor que seria o orçamento para os estados do Norte e Nordeste, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e Goiás. Cifras expressivas de desperdício de dinheiro público.

A campanha desse ano está intitulada “Nós somos o trânsito”, porque quando a pessoa é perguntada sobre o que é o trânsito ela fala: “carro, moto, capacete, semáforo, faixa de pedestre”, menos que é ele que faz. Se você tirar o ser humano do trânsito, ele não existiria. A ideia é mostrar o que realmente ele significa para a sociedade.

Mais de 90% dos acidentes ocorrem por falha humana. Antes do acidente acontecer, ocorre uma negligência, imprudência e imperícia. O acidente vem logo em seguida dessas ocorrências. Falar ao celular, dirigir acima do limite de velocidade, ultrapassar em local indevido, não parar na faixa de pedestre, não usar o cinto de segurança. O trânsito é uma das poucas coisas que nós não dependemos do poder público, mas sim da sociedade. Se toda a sociedade começar a desenvolver a educação no trânsito. É possível ouvir o termo “indústria da multa”, mas nós podemos fazer essa indústria falir.