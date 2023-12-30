Maestrina capixaba regerá orquestra no Réveillon em Copacabana

A noite da virada será mais do que especial para algumas pessoas. Entre elas, a capixaba Ludhymila Bruzzi. Ao lado dos 40 músicos da Nova Orquestra, ela será a maestrina que irá reger a orquestra que se apresenta no Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, um dos maiores espetáculos do mundo. Só na passagem de 2023 para 2024, a expectativa é que 2,5 milhões de pessoas assistam à apresentação diretamente da praia. Em entrevista à CBN Vitória, Ludhymilla conta sua trajetória pela música. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA - PATRICIA VALLIM - LUDHYMILA BRUZZI - 30-12-23