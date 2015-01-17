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EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Mãe conta a história do filho com deficiência intelectual e que conseguiu boa nota no Enem

Dona Lúcia Mara cobra melhorias na educação inclusiva e fala como superou os desafios para que os filhos tenham o melhor acesso ao ensino

Publicado em 17 de Janeiro de 2015 às 15:23

Publicado em 

17 jan 2015 às 15:23
Nesta semana, após a divulgação do resultado do Enem, um post em uma rede social trouxa a tona a discussão sobre a educação inclusiva. Dona Lúcia Mara dos Santos Martins é mãe de Bruno (camisa laranja), um jovem com deficiência intelectual, aluno da Apae e que obteve ótimos resultados no Exame Nacional do Ensino Médio deste ano, quando 530 mil candidatos tiraram nota zero na redação. Bruno não zerou nenhuma das provas.
Dona Lúcia tem três filhos com deficiência intelectual, como Samuel (camisa azul), e além disso, Bruno é autista, mas já venceu outras barreiras ao se formar em técnico de Segurança do Trabalho no ano passado. Ele estuda na Apae há cerca de 7 anos e Dona Lúcia conta que atualmente, com as políticas afirmativas do Governo, ele nunca vai ser contemplado com uma bolsa de estudos e nunca vai entrar em uma faculdade.
Em entrevista à Rádio CBN Vitória, Dona Lúcia comenta a felicidade de quando viu que mesmo com os desafios que precisa superar todos os dias, Bruno conseguiu boa nota na Redação. Assim como todos os outros, durante seis horas, ele realizou a prova. Hoje, Dona Lúcia avalia que o sistema podia contemplar melhor jovens na mesma situação dos filhos, pois devido ao exame longo, poderiam não conseguir participar.
Ouça a entrevista e conheça o depoimento dessa mãe, que deu uma guinada na vida quando uma professora de seus filhos disse que eles nunca seriam "nada na vida". Do analfabetismo, ela concluiu o Ensino Médio e se formou em Ciências Políticas e está cursando a segunda graduação em Ciências Sociais.
Entrevista - Fábio Botacin - Lucia Mara dos Santos Martins - 17-01-15

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