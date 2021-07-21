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Obra autorizada

Macrodrenagem: região de Cobilândia terá conjunto de galerias, dique e parque linear

A entrevistada é a subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos, Zilma Peterli Lyra

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 17:37

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 jul 2021 às 17:37
Rio Marinho, em Cobilândia, Vila Velha
Rio Marinho, em Cobilândia, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Demanda antiga de Vila Velha, as obras de macrodrenagem ganharam um novo avanço no último sábado (17), com a Ordem de Serviço dada pelo governo do Estado para as obras de galerias de macrodrenagem no bairro Cobilândia. O governo também anunciou o projeto para construção da galeria-dique e Parque Linear do Canal Marinho, incluindo Sistema de Comportas. Ao CBN Cotidiano, a subsecretária de Estado de Saneamento e Programas Urbanos, Zilma Peterli Lyra, falou sobre o assunto. Ouça:
Fabio Botacin entrevista Zilma Peterli Lyra - 21/07/2021
ENTENDA:
As galerias serão executadas nas Avenidas Pedro Gonçalves Laranja, João Francisco Gonçalves e Primeira Avenida.
Terão uma extensão total de 1.520 metro, com seções variando de 2,5 x 1,5 m e 3,00 x 2,00 m. A galeria nas Ruas Fluviópolis e Brasilândia, terá a extensão de 500 metros e dimensões de 3,0 m x 2,0 m.
Além disso, foi anunciado o projeto para construção da galeria-dique e Parque Linear do Canal Marinho, incluindo Sistema de Comportas, com investimento de R$ 36.089.971,79.
A galeria-dique foi projetada sobre a calha do Canal Marinho, com paredes elevadas em relação à cota da rua e largura de 13,10 metros, em concreto armado, aumentando a capacidade de drenagem, escoando suas águas de forma mais eficiente para a EBAP Marinho e, consequentemente, para a Baía de Vitória, além de conter as águas provenientes do Córrego Campo Grande dentro de sua calha, evitando seu transbordamento para os bairros lindeiros.
Junto à galeria-dique, será construído um Parque Linear, implantado em sua margem direita, sobre a Galeria Marilândia e entre as EBAPs Cobilândia e Marilândia.
Também serão executadas galerias de drenagem nas avenidas marginais ao canal, para condução dessas águas para a Galeria Marilândia.

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