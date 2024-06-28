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Maconha foi legalizada? Entenda a decisão do STF!

Ouça entrevista com o advogado criminalista, Anderson Burke

Publicado em 28 de Junho de 2024 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jun 2024 às 11:06
Maconha, droga
Maconha, droga Crédito: Pexels
Na última quarta (26), o Supremo Tribunal Federal (STF) definiu que pessoas flagradas com até 40 gramas de maconha devem ser tratadas como usuárias e não como traficantes. Com isso, os usuários que estiverem portando esta quantidade - ou até seis plantas fêmeas de cannabis - não poderão mais ser presos em flagrante. O critério, porém, não é absoluto. Outros elementos podem ser utilizados para analisar cada caso. Em entrevista à CBN Vitória, o advogado criminalista, Anderson Burke, explica decisão do STF e o que muda na prática. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Anderson Burke - 28-06-24.mp3
Entenda as determinações da Corte: A princípio, quem tiver até 40g ou 6 pés de maconha deverá ser considerado usuário. Este usuário será levado à delegacia para que a autoridade policial recolha a droga, libere-o e encaminhe o caso para o juizado criminal. Mas com a decisão, está proibido lavrar auto de prisão ou termo circunstanciado. O usuário não será mais obrigado a prestação de serviços à comunidade. Mas a droga fica apreendida. Não haverá nenhuma repercussão criminal para a conduta. (Com informações de O Globo). 

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