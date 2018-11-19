Macacos durante surto de febre amarela tinham zika vírus

Um estudo brasileiro publicado recentemente na revista Scientific Reports revela que o vírus da zika atinge não só os humanos, mas também os macacos. A descoberta sugere que a doença também pode ter um ciclo silvestre no país, o que aumentaria o seu alcance. Constatação do estudo, divulgado no final de outubro, é que o vírus foi encontrado em carcaças de macacos que foram mortos a tiros, pauladas ou mordidas de cachorros durante o surto de febre amarela, nas cidades de São José do Rio Preto (SP) e de Belo Horizonte (MG). O pesquisador da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Maurício Lacerda Nogueira foi quem liderou o estudo.