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Macacos durante surto de febre amarela tinham zika vírus

Um estudo brasileiro publicado recentemente na revista Scientific Reports revela que o vírus da zika atinge não só os humanos, mas também os macacos. A descoberta sugere que a doença também pode ter um ciclo silvestre no país, o que aumentaria o seu alcance

Publicado em 19 de Novembro de 2018 às 11:56

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

19 nov 2018 às 11:56
Um estudo brasileiro publicado recentemente na revista Scientific Reports revela que o vírus da zika atinge não só os humanos, mas também os macacos. A descoberta sugere que a doença também pode ter um ciclo silvestre no país, o que aumentaria o seu alcance. Constatação do estudo, divulgado no final de outubro, é que o vírus foi encontrado em carcaças de macacos que foram mortos a tiros, pauladas ou mordidas de cachorros durante o surto de febre amarela, nas cidades de São José do Rio Preto (SP) e de Belo Horizonte (MG). O pesquisador da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) e presidente da Sociedade Brasileira de Virologia, Maurício Lacerda Nogueira foi quem liderou o estudo.
Segundo ele, é a primeira vez que encontramos o Zika nos macacos das Américas. “Se você tem o vírus em um macaco e passa para o reservatório natural, assim com o da febre amarela, esse vírus fica mais próximo da população", alerta em entrevista à CBN Vitória.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Maurício Lacerda Nogueira - 19-11-18

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