Luz, telefone e água ajudam a comprometer a renda das famílias

As altas das tarifas e da inflação em geral, combinadas com a retração da economia e com o aumento do desemprego, deixaram as famílias com menos dinheiro para pagar as despesas básicas, como luz, telefone e água. Segundo levantamento da Serasa Experian, mais brasileiros estão deixando de pagar as contas de luz.
A inadimplência com o setor de energia chegou a quase 14% em maio passado. Em entrevista, o economista Luiz Rabi, explica que a tendência é de que essa inadimplência só tende a crescer nos próximos meses, em virtude do aumento da inflação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Rabi - 23-06-15