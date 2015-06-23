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ENTREVISTA

Luz, telefone e água ajudam a comprometer a renda das famílias

Inadimplência com o setor de energia chegou a quase 14% em maio passado

Publicado em 23 de Junho de 2015 às 15:19

Publicado em 

23 jun 2015 às 15:19
As altas das tarifas e da inflação em geral, combinadas com a retração da economia e com o aumento do desemprego, deixaram as famílias com menos dinheiro para pagar as despesas básicas, como luz, telefone e água. Segundo levantamento da Serasa Experian, mais brasileiros estão deixando de pagar as contas de luz.
A inadimplência com o setor de energia chegou a quase 14% em maio passado. Em entrevista, o economista Luiz Rabi, explica que a tendência é de que essa inadimplência só tende a crescer nos próximos meses, em virtude do aumento da inflação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luiz Rabi - 23-06-15

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