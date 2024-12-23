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Saúde e bem estar

Luz de LED, boné especial: as descobertas e novidades no tratamento da calvície

Em entrevista ao CBN Cotidiano, a dermatologista Ana Flávia Lemos fala sobre o assunto

Publicado em 23 de Dezembro de 2024 às 17:52

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

23 dez 2024 às 17:52
O tratamento da calvície deve ser elaborado de acordo com a história, hábitos de vida e exame de tricoscopia de cada paciente
O tratamento da calvície  Crédito: Sabrina Cardozo/Divulgação
Demanda cada vez mais comum nos consultórios médicos, a calvície tem se tornado tema de novos estudos e descobertas científicas. De forma geral, a calvície é entendida como uma condição dermatológica caracterizada pela interrupção do ciclo de crescimento do folículo capilar e pela consequente perda de cabelo. Diante dessa demanda crescente, aparecem descobertas e novidades no seu tratamento. Um dos exemplos são os bonés especiais, que têm luzes de baixa potência, que servem como aditivo para o tratamento de calvície. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a dermatologista Ana Flávia Lemos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA MARIO BONELLA - ANA FLAVIA LEMOS - 23-12-24

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