Luz de LED, boné especial: as descobertas e novidades no tratamento da calvície

Demanda cada vez mais comum nos consultórios médicos, a calvície tem se tornado tema de novos estudos e descobertas científicas. De forma geral, a calvície é entendida como uma condição dermatológica caracterizada pela interrupção do ciclo de crescimento do folículo capilar e pela consequente perda de cabelo. Diante dessa demanda crescente, aparecem descobertas e novidades no seu tratamento. Um dos exemplos são os bonés especiais, que têm luzes de baixa potência, que servem como aditivo para o tratamento de calvície. Em entrevista ao CBN Cotidiano, a dermatologista Ana Flávia Lemos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!