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ENTREVISTA

Luta de menino por atendimento médico aponta fragilidade da saúde pública

Acompanhe as explicações do defensor público Carlos Eduardo Rios do Amaral

Publicado em 27 de Abril de 2017 às 12:54

Publicado em 

27 abr 2017 às 12:54
Sem conseguir tratamento, criança de 4 anos pede para morrer Crédito: Arquivo Pessoal
A história de um menino de apenas quatro anos que luta por um atendimento médico em Vila Velha chocou a sociedade capixaba. Sem solução para o problema, a família teve que recorrer à Defensoria Pública para tentar o atendimento médico especializado. Em entrevista à CBN, o defensor público Carlos Eduardo Rios do Amaral relata que casos como este chegam a todo momento à Defensoria Pública. " A situação é dramática na saúde pública", lamenta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Eduardo Rios do Amaral - 27-04-17

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