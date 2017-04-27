Luta de menino por atendimento médico aponta fragilidade da saúde pública

A história de um menino de apenas quatro anos que luta por um atendimento médico em Vila Velha chocou a sociedade capixaba. Sem solução para o problema, a família teve que recorrer à Defensoria Pública para tentar o atendimento médico especializado. Em entrevista à CBN, o defensor público Carlos Eduardo Rios do Amaral relata que casos como este chegam a todo momento à Defensoria Pública. " A situação é dramática na saúde pública", lamenta.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Carlos Eduardo Rios do Amaral - 27-04-17