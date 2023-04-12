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Em Cariacica

Luminárias inteligentes com antena 5G prometem deixar Expedito Garcia mais segura

Ouça detalhes na entrevista com o prefeito Euclério Sampaio

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 11:35

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 abr 2023 às 11:35
Imagens capturadas por luminárias inteligentes instaladas na Avenida Expedito Garcia
Imagens capturadas por luminárias inteligentes instaladas na Avenida Expedito Garcia Crédito: Roberto Pratti
Oito luminárias inteligentes com antena 5G integrada foram instaladas na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, no início deste mês de abril. Mais do que apenas iluminar, a promessa é que os equipamentos vão levar diversas tecnologias para a região e, em breve, serão integradas ao sistema de videomonitoramento da cidade. A novas luminárias, que vão monitorar cerca de 400 metros da avenida, são consideradas um modelo inovador no Espírito Santo. Cariacica é o primeiro município do Estado a receber a tecnologia, que também está sendo testada em outras onze cidades do Brasil. A iniciativa faz parte do projeto piloto Conecta 5G, gerenciado pelo Ministério das Comunicações e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Euclério Sampaio, detalha a iniciativa. 
Entrevista Fernanda Queiroz - Euclério Sampaio - 12-04-23.mp3

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