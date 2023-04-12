Luminárias inteligentes com antena 5G prometem deixar Expedito Garcia mais segura

Oito luminárias inteligentes com antena 5G integrada foram instaladas na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica, no início deste mês de abril. Mais do que apenas iluminar, a promessa é que os equipamentos vão levar diversas tecnologias para a região e, em breve, serão integradas ao sistema de videomonitoramento da cidade. A novas luminárias, que vão monitorar cerca de 400 metros da avenida, são consideradas um modelo inovador no Espírito Santo. Cariacica é o primeiro município do Estado a receber a tecnologia, que também está sendo testada em outras onze cidades do Brasil. A iniciativa faz parte do projeto piloto Conecta 5G, gerenciado pelo Ministério das Comunicações e pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Em entrevista à CBN Vitória, o prefeito da cidade, Euclério Sampaio, detalha a iniciativa.