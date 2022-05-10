Lucrou na venda de automóvel? Saiba como declarar no IR

Nesta edição do CBN Imposto de Renda, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso explica para os contribuintes como declarar automóveis. Um fenômeno que acontece no mercado automotivo desde o início da pandemia é a valorização dos seminovos. Se você vendeu seu veículo em 2021, é provável que tenha recebido uma quantia maior do que pagou por ele na época da compra. E esse lucro pode ser tributável no Imposto de Renda. Acompanhe!

Chamado de "ganho de capital", o lucro na venda de automóveis está sujeito à cobrança de 15% de imposto. Se o valor da venda for inferior a R$ 35 mil, o contribuinte tem direito à isenção do tributo. Mas, mesmo isento, é preciso informar o ganho de capital na declaração. A primeira etapa é atualizar a ficha de "Bens e Direitos". Ela é obrigatória em todos os casos, não importa se você vendeu o veículo por preço maior ou menor do que pagou por ele.