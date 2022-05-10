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CBN Imposto de Renda

Lucrou na venda de automóvel? Saiba como declarar no IR

Quem explica é a a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso

Publicado em 10 de Maio de 2022 às 10:08

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 mai 2022 às 10:08
Imposto de Renda 2022
Imposto de Renda 2022 Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Nesta edição do CBN Imposto de Renda, a presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES), Carla Tasso explica para os contribuintes como declarar automóveis. Um fenômeno que acontece no mercado automotivo desde o início da pandemia é a valorização dos seminovos. Se você vendeu seu veículo em 2021, é provável que tenha recebido uma quantia maior do que pagou por ele na época da compra. E esse lucro pode ser tributável no Imposto de Renda. Acompanhe!
CBN Imposto de Renda - Carla Tasso - 10-05-22
Chamado de "ganho de capital", o lucro na venda de automóveis está sujeito à cobrança de 15% de imposto. Se o valor da venda for inferior a R$ 35 mil, o contribuinte tem direito à isenção do tributo. Mas, mesmo isento, é preciso informar o ganho de capital na declaração. A primeira etapa é atualizar a ficha de "Bens e Direitos". Ela é obrigatória em todos os casos, não importa se você vendeu o veículo por preço maior ou menor do que pagou por ele.

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