Lucro do FGTS será dividido com o trabalhador. Entenda o assunto!

Os trabalhadores do país vão receber metade dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A partir de 31 de agosto, R$ 7,28 bilhões serão depositados nas contas do fundo de 88 milhões de brasileiros. Antes, o lucro obtido quando o dinheiro era emprestado para trabalhadores e empresários era reaplicado no próprio fundo. Funciona assim: o FGTS empresta recursos para um cidadão financiar uma casa, mas quando o empréstimo é quitado, há um lucro com a operação. Antes, esse recurso voltava para o fundo para ser emprestado novamente. Para saber mais detalhes do assunto - e tirar suas dúvidas sobre o FGTS - acompanhe às explicações do Gerente regional da Caixa, Fábio Ronchi. Acompanhe!