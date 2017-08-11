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Lucro do FGTS será dividido com o trabalhador. Entenda o assunto!

Os trabalhadores do país vão receber metade dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A partir de 31 de agosto, R$ 7,28 bilhões serão depositados nas contas do fundo de 88 milhões de brasileiros

Publicado em 11 de Agosto de 2017 às 18:55

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

11 ago 2017 às 18:55
Os trabalhadores do país vão receber metade dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A partir de 31 de agosto, R$ 7,28 bilhões serão depositados nas contas do fundo de 88 milhões de brasileiros. Antes, o lucro obtido quando o dinheiro era emprestado para trabalhadores e empresários era reaplicado no próprio fundo. Funciona assim: o FGTS empresta recursos para um cidadão financiar uma casa, mas quando o empréstimo é quitado, há um lucro com a operação. Antes, esse recurso voltava para o fundo para ser emprestado novamente. Para saber mais detalhes do assunto - e tirar suas dúvidas sobre o FGTS - acompanhe às explicações do Gerente regional da Caixa, Fábio Ronchi. Acompanhe!
Entrevista - Fabio Botacin - Fabio Ronchi - 11-08-17.mp3

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