Luciano Rezende defende Linha Verde e diz que vai recorrer da decisão

A Linha Verde, faixa para uso exclusivo de veículos de transporte coletivo localizada na Avenida Dante Michelini, foi instalada na última semana e em apenas dez dias de uso, após reclamações de moradores, foi suspensa em liminar da Justiça. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, no entanto, afirmou em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta na manhã desta sexta-feira (23), que houve o planejamento e organização do projeto que foi previsto no Plano Plurianual 2018 e também prometido em campanha por todos os candidatos à prefeitura de Vitória. Confira mais detalhes e o debate sobre medidas para a melhoria da mobilidade urbana em uma entrevista com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.