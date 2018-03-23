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ENTREVISTAS

Luciano Rezende defende Linha Verde e diz que vai recorrer da decisão

Em apenas dez dias de uso, após reclamações de moradores, a faixa exclusiva foi suspensa pela Justiça

Publicado em 23 de Março de 2018 às 19:21

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

23 mar 2018 às 19:21
A Linha Verde, faixa para uso exclusivo de veículos de transporte coletivo localizada na Avenida Dante Michelini, foi instalada na última semana e em apenas dez dias de uso, após reclamações de moradores, foi suspensa em liminar da Justiça. O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, no entanto, afirmou em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta na manhã desta sexta-feira (23), que houve o planejamento e organização do projeto que foi previsto no Plano Plurianual 2018 e também prometido em campanha por todos os candidatos à prefeitura de Vitória. Confira mais detalhes e o debate sobre medidas para a melhoria da mobilidade urbana em uma entrevista com o prefeito de Vitória, Luciano Rezende.
 
Entrevista - Fabio Botacin - Luciano Rezende - 23-03-18.mp3

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