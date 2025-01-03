Lucas Scaramussa: 'Ex-prefeito não exonerou comissionados da antiga gestão'

Governar para todos. Esse foi o objetivo anunciado pelo prefeito Lucas Scaramussa (Podemos), eleito com 52,92% dos votos, ao tomar posse em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quarta-feira (1º). Além dele, também foram empossados o vice-prefeito Franco Fiorot (União) e os 17 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028.