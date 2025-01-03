Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Lucas Scaramussa: 'Ex-prefeito não exonerou comissionados da antiga gestão'
Em Linhares

Lucas Scaramussa: 'Ex-prefeito não exonerou comissionados da antiga gestão'

Ouça detalhes na entrevista concedida nesta sexta-feira (03) à CBN

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 10:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 jan 2025 às 10:48
Lucas Scaramussa (Podemos) eleito prefeito de Linhares nas Eleições 2024
auto-upload Crédito: Daniel Bittencourt
Governar para todos. Esse foi o objetivo anunciado pelo prefeito Lucas Scaramussa (Podemos), eleito com 52,92% dos votos, ao tomar posse em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quarta-feira (1º). Além dele, também foram empossados o vice-prefeito Franco Fiorot (União) e os 17 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028.
Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (03), Scaramussa informou que está concluido um relatório sobre a situação financeira do município. Mas adiantou que o ex-prefeito Bruno Marianelli não exonerou cerca de 300 cargos comissionados, assim como nomeou outros no último dia do ano. 
CBN - Entrevista Fernanada Queiroz - Lucas Scaramussa - 03-01-25.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'A pátria dos Bolsonaro não é a brasileira, é a pátria estrangeira', diz Simone Tebet
O ES é medalha de ouro em crescimento econômico e gestão pública
Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados