Lucas Scaramussa: 'Ex-prefeito não exonerou comissionados da antiga gestão'

Governar para todos. Esse foi o objetivo anunciado pelo prefeito Lucas Scaramussa (Podemos), eleito com 52,92% dos votos, ao tomar posse em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na tarde da última quarta-feira (1º). Além dele, também foram empossados o vice-prefeito Franco Fiorot (União) e os 17 vereadores eleitos para o mandato 2025-2028.
Em entrevista à CBN Vitória nesta sexta-feira (03), Scaramussa informou que está concluido um relatório sobre a situação financeira do município. Mas adiantou que o ex-prefeito Bruno Marianelli não exonerou cerca de 300 cargos comissionados, assim como nomeou outros no último dia do ano.
CBN - Entrevista Fernanada Queiroz - Lucas Scaramussa - 03-01-25.mp3