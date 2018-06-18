Último dia de inscrições para artistas no Viradão Vitória 2018

Vai até hoje o processo para inscrição de artistas e produtores culturais no edital de seleção de proposta de atividade artística e cultural para compor a programação do Viradão Vitória 2018. O evento vai acontecer nos dias 7 e 8 de setembro. São 22 categorias de diversas áreas da cultura, como a música, o circo, a dança, a literatura, o teatro, a cultura popular e as artes visuais.
O edital, lançado pela Secretaria Municipal de Cultura (Semc), é regido pela lei municipal nº 5.155/2000, que criou o FunCultura, e o decreto municipal nº 10.703/2000, que o regulamentou. As inscrições vão até às 18h, no Protocolo Geral da Prefeitura de Vitória, na avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1.927, em Bento Ferreira. Outras informações podem ser obtidas no telefone (27) 3132-2068. Confira a entrevista com secretário de Cultura de Vitória, Francisco Grijó.
Entrevista - Fabio Botacin - Francisco Grijó - 18-06-18.mp3