Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entrevista

Loucura, arte e a jornada épica de um gênio enclausurado

Lançamento de "O Segredo do Labirinto" desvenda Arthur Bispo do Rosário.

Publicado em 17 de Outubro de 2025 às 17:33

Publicado em 

17 out 2025 às 17:33
Arthur Bispo do Rosário
Arthur Bispo do Rosário Crédito: Divulgação
Entrevista Diony Silva - Orlando da Rosa Faria - 17-10-25
O artista plástico capixaba Orlando da Rosa Faria lança "O Segredo do Labirinto", obra que analisa a trajetória de Arthur Bispo do Rosário. Ex-marinheiro, diagnosticado com esquizofrenia após uma visão de Cristo, Bispo passou 50 anos na Colônia Juliano Moreira. Negro, pobre e confinado, ele criou um legado singular (cerca de 1.000 peças) de assemblagens e bordados com materiais descartados, tornando-se um ícone da arte contemporânea em reação ao isolamento manicomial. Ouça a entrevista. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados