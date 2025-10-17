Loucura, arte e a jornada épica de um gênio enclausurado

O artista plástico capixaba Orlando da Rosa Faria lança "O Segredo do Labirinto", obra que analisa a trajetória de Arthur Bispo do Rosário. Ex-marinheiro, diagnosticado com esquizofrenia após uma visão de Cristo, Bispo passou 50 anos na Colônia Juliano Moreira. Negro, pobre e confinado, ele criou um legado singular (cerca de 1.000 peças) de assemblagens e bordados com materiais descartados, tornando-se um ícone da arte contemporânea em reação ao isolamento manicomial. Ouça a entrevista.