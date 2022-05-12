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Meio Ambiente

Loteamentos irregulares são flagrados pelo Idaf com desmatamento de Mata Atlântica

Quem traz os detalhes é o gerente de Licenciamento e Controle Florestal do Idaf, Fabricio Zanzarini

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 11:06

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 mai 2022 às 11:06
Desmatamento
Desmatamento Crédito: Pixabay
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) emitiu mais de 140 autos de infração após flagrar supressão irregular de vegetação em Santa Teresa, além de queimadas e terraplanagens em Áreas de Preservação Permanente (APPs). Uma outra constatação foi o fracionamento de imóveis rurais abaixo da parcela mínima permitida por lei. Quem traz os detalhes é o gerente de Licenciamento e Controle Florestal do órgão, Fabricio Zanzarini, em entrevista à CBN Vitória. Acompanhe!
Entrevista Fernanda Queiroz - Fabricio Zanzarini- 12-05-22
O gerente afirma que um dos fatores que vêm gerando desmatamentos é a expansão de loteamentos irregulares de imóveis, fruto da intensa procura por sítios, chácaras e lotes nas áreas altas. Zanzarini detalha que as a maioria das autuações em Santa Teresa foram frutos de um operação com helicótero, em dezembro de 2020, ocorrida no Caravaggio, e de ações de fiscalização subsequentes. Ele acrescentou que todos os casos constatados de irregularidade foram encaminhados à Prefeitura de Santa Teresa, que é a responsável pelo ordenamento do uso e ocupação do solo, e ao Ministério Público do Espírito Santo, para que sejam tomadas as providências civis e criminais.

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