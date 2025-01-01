Lorenzo Pazolini - Mergulhão de Camburi já está com dinheiro em caixa

O primeiro dia do ano é marcado pela posse dos eleitos no ano anterior. Prefeitos, vices e vereadores eleitos em 2024 assumem efetivamente o novo mandato, de 2025 a 2028, durante a manhã e a tarde desta quarta (1º). E no primeiro programa deste novo ano, o CBN Vitória inicia uma série de entrevistas com os mandatários do executivo municipal de algumas cidades capixabas: