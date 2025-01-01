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Posse dos Prefeitos - Vitória

Lorenzo Pazolini - Mergulhão de Camburi já está com dinheiro em caixa

Segundo o prefeito reeleito, obra deve começar ainda neste 1° semestre

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 12:21

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

01 jan 2025 às 12:21
Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito reeleito de Vitória, concede entrevista após sair vitorioso nas eleições de 2024
Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito reeleito de Vitória para 2025-2028 Crédito: PMV
O primeiro dia do ano é marcado pela posse dos eleitos no ano anterior. Prefeitos, vices e vereadores eleitos em 2024 assumem efetivamente o novo mandato, de 2025 a 2028, durante a manhã e a tarde desta quarta (1º). E no primeiro programa deste novo ano, o CBN Vitória inicia uma série de entrevistas com os mandatários do executivo municipal de algumas cidades capixabas:
  • Lorenzo Pazolini, Republicanos – Posse às 17h
  • À CBN Vitória, o prefeito reeleito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos),destacou o que o morador da Capital do Estado pode esperar para os próximos quatro anos. Entre os projetos, o Mergulhão de Camburi que já está com dinheiro em caixa para a obra que deve começar ainda no primeiro semestre de 2025. Pazolini destacou que essa é uma obra de mobilidade para toda a Região Metropolitana já que é passagem de moradores de vários outros municípios. Na Saúde, destaque para a construção da primeira UPA de Vitória, que Pazolini disse que será um “mini hospital”. Prefeito também falou sobre o Restaurante Popular, a Cozinha Solidária em São Pedro, a revitalização da Av Beira-Mar, a construção das orlas do Canal de Camburi e do Canal de Andorinhas, a reforma tributária, entre outros assuntos. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista - Patricia Vallim - Lorenzo Pazolini - 01-01-25

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