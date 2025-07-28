Longevidade: mais de 500 capixabas têm mais de cem anos

No Brasil, a expectativa de vida ao nascer subiu de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023. Os dados mais recentes são das Projeções de População do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nas informações do Censo Demográfico 2022. No Espírito Santo, mais de 500 pessoas ultrapassam a marca de um século de vida. É o que mostra um levantamento do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), onde são apontados 515 centenários no Estado. O levantamento traz que a maior parte dos centenários vive em municípios do interior. Pinheiros lidera o ranking com 40 pessoas centenárias, seguido por Linhares. Os dados são obtidos por meio do cruzamento de informações do CPF e da Receita Federal — processo que exclui registros com indício de óbito e garante maior precisão.