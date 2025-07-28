Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Vida Longa

Longevidade: mais de 500 capixabas têm mais de cem anos

Ouça entrevista com a diretora de Tabelionato do Sinoreg-ES, Carolina Romano

Publicado em 28 de Julho de 2025 às 11:21

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

28 jul 2025 às 11:21
Longevidade
Longevidade Crédito: Shutterstock
No Brasil, a expectativa de vida ao nascer subiu de 71,1 anos em 2000 para 76,4 anos em 2023. Os dados mais recentes são das Projeções de População do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com base nas informações do Censo Demográfico 2022. No Espírito Santo, mais de 500 pessoas ultrapassam a marca de um século de vida. É o que mostra um levantamento do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES), onde são apontados 515 centenários no Estado. O levantamento traz que a maior parte dos centenários vive em municípios do interior. Pinheiros lidera o ranking com 40 pessoas centenárias, seguido por Linhares. Os dados são obtidos por meio do cruzamento de informações do CPF e da Receita Federal — processo que exclui registros com indício de óbito e garante maior precisão.
De acordo com o relatório, os indivíduos mais longevos do Espírito Santo têm 123 anos e são de Linhares, Guarapari e Aracruz. Em entrevista à CBN Vitória, a diretora de Tabelionato do Sinoreg-ES, Carolina Romano, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - ENTREVISTA FERNANDA QUEIROZ - CAROLINA ROMANO - 28-07-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viatura Polícia Militar
ES registra menor número de homicídios dos últimos 30 anos em maio
Estudantes de escolas municipais participam de programa de inovação
Estudantes do ES vão receber bolsa para programa de tecnologia e inovação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados