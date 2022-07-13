Longa capixaba 'Os Primeiros Soldados' é destaque no Brasil e no mundo

Dirigido por Rodrigo de Oliveira, o filme Os Primeiros Soldados traz os atores Johnny Massaro, Renata Carvalho, Higor Campagnaro e Clara Choveaux no elenco e acompanha membros da comunidade LGBTQIA+ que buscam formas de resistir à epidemia de Aids. Rodrigo de Oliveira é diretor, roteirista e montador. Nascido em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1985, e radicado no Espírito Santo desde 2001. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor fala sobre o processo de produção do filme e da relação do cinema capixaba junto com o público capixaba. Ouça a conversa completa!