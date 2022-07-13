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Cinema

Longa capixaba 'Os Primeiros Soldados' é destaque no Brasil e no mundo

O entrevistado do CBN Cotidiano é o diretor e roteirista Rodrigo de Oliveira

Publicado em 13 de Julho de 2022 às 18:21

Adalberto Cordeiro

Adalberto Cordeiro

Publicado em 

13 jul 2022 às 18:21
Filme
Filme "Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira Crédito: Felipe Amarelo
Dirigido por Rodrigo de Oliveira, o filme Os Primeiros Soldados traz os atores Johnny Massaro, Renata Carvalho, Higor Campagnaro e Clara Choveaux no elenco e acompanha membros da comunidade LGBTQIA+ que buscam formas de resistir à epidemia de Aids. Rodrigo de Oliveira é diretor, roteirista e montador. Nascido em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em 1985, e radicado no Espírito Santo desde 2001. Em entrevista ao CBN Cotidiano, o diretor fala sobre o processo de produção do filme e da relação do cinema capixaba junto com o público capixaba. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Rodrigo de Oliveira - 13-07-22

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