Lojistas estão preocupados com o grande número de feriados em 2015

Ano passado foi bem fraco em vendas para o comércio, mas o ponto positivo foi que houve poucos feriados. Em 2015, contudo, a situação é preocupante para lojistas: a maioria dos feriados cairá durante a semana, e, de acordo com os comerciários, isso acarreta em perda de receita não só pelo dia do feriado, mas pelo "enforcamento" e pela diminuição do rendimento trabalhista. Carlo Fornazier, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, fala sobre a expectativa para este ano no setor. Ouça a entrevista: