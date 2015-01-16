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ECONOMIA

Lojistas estão preocupados com o grande número de feriados em 2015

2014 já foi um ano complicado para o setor, com baixa nas vendas, mas teve menos feriadões

Publicado em 16 de Janeiro de 2015 às 12:49

Publicado em 

16 jan 2015 às 12:49
Ano passado foi bem fraco em vendas para o comércio, mas o ponto positivo foi que houve poucos feriados. Em 2015, contudo, a situação é preocupante para lojistas: a maioria dos feriados cairá durante a semana, e, de acordo com os comerciários, isso acarreta em perda de receita não só pelo dia do feriado, mas pelo "enforcamento" e pela diminuição do rendimento trabalhista. Carlo Fornazier, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, fala sobre a expectativa para este ano no setor. Ouça a entrevista:
Entrevista - Vilmara Fernandes - Carlo Fornazier - 16-01-15

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