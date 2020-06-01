Lojistas do ES vão apostar no Dia dos Namorados mas impacto é pontual

A pista de dança "Just Dance", na praça central do Shopping Vila Velha Crédito: Mosaico Gestão em Comunicação/Divulgação

Com a reabertura de shopping centers no Espírito Santo, após o decreto do governo do Estado do último sábado (30), uma das alternativas diante da pandemia do novo coronavírus será o investimento em promoções para o Dia dos Namorados, celebrado na próxima semana, dia 12. A avaliação é do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL-ES), Geraldo Magela. "A gente acredita que a grande maioria dos lojistas fará promoções para tentar salvar as vendas nesse momento. O impacto do retorno das atividades será pontual", explica. Ouça a entrevista à Rádio CBN Vitória:

Your browser does not support the audio element. Entrevista - Fábio Botacin - Geraldo Magela - 01-06-20

Mesmo com o retorno das atividades dos shoppings, o presidente destaca que, diante da crise, pode ocorrer uma redução de até 50% do quadro de funcionários do comércio no Estado. "Sabemos que 1/3 do quadro de funcionários do comércio já foi impactado e esse número pode até dobrar nas próximas semanas", analisa.

O QUE DIZ O DECRETO?

De acordo com o decreto do governo do Estado , em edição extra publicada no sábado (30), os shoppings vão funcionar apenas de segunda a sexta-feira, entre as 12h e 20h. Praças e lojas de alimentação: 12h às 16h; lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas de 12h às 18h e demais lojas de 14h às 20h.

Entre as regras estão:

- Fixar de cartazes com o horário de funcionamento e a lotação máxima nos acessos do shopping e de cada loja;

- Informar, em tempo real, o número de pessoas presentes;

- Orientar e fiscalizar os lojistas quanto às novas regras de funcionamento;

- Medir a temperatura de todos os trabalhadores até o horário de abertura;

- Disponibilizar um local para que qualquer pessoa possa medir a temperatura;

- Oferecer lavatório com água potável corrente, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira ou dispensers com álcool em gel 70% em pontos estratégicos;

- Fornecer escudo facial para o caso de atendimento feito em distância inferior a 1,5 metros, sem barreira de proteção acrílica;

- Disponibilizar bebedouros que não sejam de pressão;

- Afastar funcionários que estão no grupo de risco;

- Adequar os espaços de trabalho do setor administrativo para manter a distância de segurança mínima;

- Reformular a distribuição das mesas e cadeiras da praça de alimentação e dos restaurantes, seguindo a distância mínima de segurança;

- Isolar áreas para a realização de vendas por delivery e drive thru;

- Colocar avisos de orientação para que os clientes evitem tocar os controles de acionamento diretamente com as mãos, no caso das entradas de estacionamento;