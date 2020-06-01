Lojistas do ES vão apostar no Dia dos Namorados mas impacto é pontual

Com a reabertura de shopping centers no Espírito Santo, após o decreto do governo do Estado do último sábado (30), uma das alternativas diante da pandemia do novo coronavírus será o investimento em promoções para o Dia dos Namorados, celebrado na próxima semana, dia 12. A avaliação é do presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Espírito Santo (FCDL-ES), Geraldo Magela. "A gente acredita que a grande maioria dos lojistas fará promoções para tentar salvar as vendas nesse momento. O impacto do retorno das atividades será pontual", explica. Ouça a entrevista à Rádio CBN Vitória:
Entrevista - Fábio Botacin - Geraldo Magela - 01-06-20
Mesmo com o retorno das atividades dos shoppings, o presidente destaca que, diante da crise, pode ocorrer uma redução de até 50% do quadro de funcionários do comércio no Estado. "Sabemos que 1/3 do quadro de funcionários do comércio já foi impactado e esse número pode até dobrar nas próximas semanas", analisa.
O QUE DIZ O DECRETO?
De acordo com o decreto do governo do Estado, em edição extra publicada no sábado (30), os shoppings vão funcionar apenas de segunda a sexta-feira, entre as 12h e 20h. Praças e lojas de alimentação: 12h às 16h; lojas âncoras, semi-âncoras e megalojas de 12h às 18h e demais lojas de 14h às 20h.
Entre as regras estão:
- Fixar de cartazes com o horário de funcionamento e a lotação máxima nos acessos do shopping e de cada loja;
- Informar, em tempo real, o número de pessoas presentes;
- Orientar e fiscalizar os lojistas quanto às novas regras de funcionamento;
- Medir a temperatura de todos os trabalhadores até o horário de abertura;
- Disponibilizar um local para que qualquer pessoa possa medir a temperatura;
- Oferecer lavatório com água potável corrente, sabonete líquido, toalhas de papel e lixeira ou dispensers com álcool em gel 70% em pontos estratégicos;
- Fornecer escudo facial para o caso de atendimento feito em distância inferior a 1,5 metros, sem barreira de proteção acrílica;
- Disponibilizar bebedouros que não sejam de pressão;
- Afastar funcionários que estão no grupo de risco;
- Adequar os espaços de trabalho do setor administrativo para manter a distância de segurança mínima;
- Reformular a distribuição das mesas e cadeiras da praça de alimentação e dos restaurantes, seguindo a distância mínima de segurança;
- Isolar áreas para a realização de vendas por delivery e drive thru;
- Colocar avisos de orientação para que os clientes evitem tocar os controles de acionamento diretamente com as mãos, no caso das entradas de estacionamento;
- Promover, se possível, campanhas de conscientização no sistema de rádio.