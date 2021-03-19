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Lojistas de Vitória dizem que "momento é de incertezas no comércio"

O entrevistado é o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória, Wagner Júnior Corrêa

Publicado em 19 de Março de 2021 às 16:13

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

19 mar 2021 às 16:13
Comércio fechado na avenida Jerônimo Monteiro, em Vitória Crédito: Vitor Jubini
O governador Renato Casagrande anunciou, nesta sexta-feira (19), um pacote de medidas econômicas que soma R$ 1,8 bilhão para tentar mitigar os efeitos nas empresas, salvar empregos, municípios e estabilizar o bolso do contribuinte afetados pela quarentena. Quais são as expectativas em torno do plano e como ele poderá auxiliar os lojistas? Quem responde essa pergunta é o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL-Vitória), Wagner Júnior Corrêa. Ele ressalta: "no momento, a incerteza é muito grande para todos. As medidas de prorrogação ou suspensão de contratos de funcionários, como as feitas no ano passado, não temos por exemplo". Ouça a entrevista completa:

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