Lojistas de Vitória dizem que "momento é de incertezas no comércio"

O governador Renato Casagrande anunciou, nesta sexta-feira (19), um pacote de medidas econômicas que soma R$ 1,8 bilhão para tentar mitigar os efeitos nas empresas, salvar empregos, municípios e estabilizar o bolso do contribuinte afetados pela quarentena. Quais são as expectativas em torno do plano e como ele poderá auxiliar os lojistas? Quem responde essa pergunta é o superintendente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Vitória (CDL-Vitória), Wagner Júnior Corrêa. Ele ressalta: "no momento, a incerteza é muito grande para todos. As medidas de prorrogação ou suspensão de contratos de funcionários, como as feitas no ano passado, não temos por exemplo". Ouça a entrevista completa: