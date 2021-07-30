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Direitos do consumidor

Lojas não podem pedir dados de cliente sem que haja compra, define lei estadual

O entrevistado é o diretor administrativo e financeiro do Procon-ES, Gelianderson Chrizostomo Siqueira

Publicado em 30 de Julho de 2021 às 12:56

Patricia Vallim

Patricia Vallim

Publicado em 

30 jul 2021 às 12:56
Lei veta pedidos de dados do cliente sem que haja compra
Lei veta pedidos de dados do cliente sem que haja compra Crédito: Pexels
Estabelecimentos comerciais do Espírito Santo estão proibidos de solicitar informações pessoais dos consumidores para passar informações sobre produtos e serviços fornecidos. É o que define uma nova lei estadual (Lei nº 11.340), publicada no Diário Oficial do Estado (DIO-ES) na terça-feira (27), que já está em vigor. O texto diz que "ficam as empresas que atuam no Estado do Espírito Santo proibidas de solicitarem cadastro prévio, no âmbito das relações de consumo, para efeito dos clientes/consumidores obterem informações acerca de produtos e serviços". A legislação também é válida para o comércio eletrônico. As informações são do diretor administrativo e financeiro do Procon-ES, Gelianderson Chrizostomo Siqueira, em entrevista à CBN Vitória. Ouça:
Patricia Vallim entrevista Gelianderson Chrizostomo - 30/07/2021

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