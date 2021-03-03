Lockdown ou toque de recolher: o que é preciso neste momento de crise

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou nesta terça-feira (2) uma nota técnica onde aponta o agravamento da crise da pandemia da Covid-19 em todo o país. Atualmente, 19 unidades da federação têm taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Entre as medidas sugeridas pela Fiocruz está a adoção de medidas mais rigorosas de restrição da circulação e das atividades não essenciais. Mas como colocar isto em prática?

O professor de Medicina da Faculdade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), Domingos Alves, acredita que somente a adoção de medidas restritivas de circulação, como os toques de recolher implantados em alguns estados brasileiros não serão capazes de impedir ou reduzir o número de infectados e, consequentemente, a quantidade de internações. Para ele, o lockdown é necessário, mas precisa vir acompanhando de campanha de coordenação nacional para explicar a população os efeitos da medida.