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COVID-19

Lockdown ou toque de recolher: o que é preciso neste momento de crise

Ouça a análise do professor de Medicina da Faculdade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), Domingos Alves

Publicado em 03 de Março de 2021 às 10:47

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

03 mar 2021 às 10:47
A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou nesta terça-feira (2) uma nota técnica onde aponta o agravamento da crise da pandemia da Covid-19 em todo o país. Atualmente, 19 unidades da federação têm taxas de ocupação de leitos de UTI acima de 80%. Entre as medidas sugeridas pela Fiocruz está a adoção de medidas mais rigorosas de restrição da circulação e das atividades não essenciais. Mas como colocar isto em prática? 
O professor de Medicina da Faculdade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), Domingos Alves, acredita que somente a adoção de medidas restritivas de circulação, como os toques de recolher implantados em alguns estados brasileiros não serão capazes de impedir ou reduzir o número de infectados e, consequentemente, a quantidade de internações. Para ele, o lockdown é necessário, mas precisa vir acompanhando de campanha de coordenação nacional para explicar a população os efeitos da medida. 
Entrevista - Fernanda Queiroz - Domingos Alves- 03-03-21.mp3

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