Lockdown: ES pode chegar a risco extremo para coronavírus em 15 dias

O secretário de Estado da Saúde, Nesio Fernandes, declarou nesta terça-feira (02) em entrevista à CBN Vitória que o Espírito Santo vai enfrentar nos próximos 15 dias uma situação de difícil manejo por conta do avanço do novo coronavírus. "Se nós projetarmos o que cresceu em 15 dias no Espírito Santo e houver uma mesma projeção de crescimento nos próximos 15 dias, teremos uma situação muito tensa e de difícil manejo no nosso Estado, com muitos óbitos. Podemos passar de 1200 óbitos em junho. Nós médicos convivemos com a morte, mas a morte não é natural quando o paciente poderia não ter tido contato com a doença (...) Imagina você ter 600 corpos em um estádio de futebol. Ontem (01/06) nós tivemos 24 óbitos, um óbito por hora", enfatizou.