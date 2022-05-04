Local da prova prática de direção de Vitória é transferido para Serra

Sede do Detran, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Quem faz aulas de direção veicular de carro em Vitória agora precisa ir à Serra para prestar a prova prática. Isso porque o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES) transferiu temporariamente o local de provas para a rua Castelo Branco, em Bairro De Fátima. Antes, os exames eram realizados na região próxima ao Kartódromo, em Jardim Camburi, na Capital. O diretor-geral do órgão, Harlen da Silva, explicou em entrevista à CBN Vitória que a decisão foi tomada porque não houve avanço nas tratativas entre o Detran-ES e a administração municipal para viabilizar uma nova área de provas.

Segundo o diretor-geral, as provas práticas de direção veicular eram realizadas em Jardim Camburi desde 2014, já que à época a região era pouco habitada. Com o grande desenvolvimento imobiliário do bairro e sensível à demanda dos moradores para modificação da área devido à grande movimentação de veículos de aprendizagem das autoescolas, que realizam os treinamentos em ruas do bairro, o órgão passou a dialogar com a administração municipal em busca de outras regiões onde as provas das demais categorias pudessem ser realizadas com menor impacto possível sobre o dia a dia dos moradores ou realizando o revezamento das provas em bairros da Capital mediante apresentação de estudo técnico de mudança de local.

O Detran-ES, no entanto, não conseguiu avançar nas tratativas, já que, de acordo com o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), é necessário autorização da administração municipal para a realização de exames práticos com veículos de quatro ou mais rodas. Por isso, o órgão, após tentativa também com os responsáveis pelo Aeroporto de Vitória para implantação de uma área em local fechado, chegou a essa solução temporária já mencionada, em diálogo com a Prefeitura da Serra, para realizar as provas práticas em uma rua de pouco movimento e bem próxima à Capital.

A Prefeitura de Vitória informou ao Detran-ES que está em diálogo com as Associações de Moradores para debater a implantação de novas áreas práticas em regime de rodízio. A autarquia acrescentou que aguarda pelas tratativas e anuência da administração municipal para ter a possibilidade de tomar as devidas providências no que diz respeito ao revezamento de locais de provas na Capital.

O órgão reiterou que o processo de formação de condutores é um serviço de utilidade pública e que os locais em que são realizadas as aulas são, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), de livre escolha dos CFCs, podendo ou não utilizar a área em que são realizados os exames práticos, não cabendo ao Detran-ES indicar área ou proibi-los.