llona Szabó: "Sistema penitenciário é mais problema do que solução"

O assunto agora, no CBN Cotidiano, é segurança pública. Ao longo deste ano o tema da segurança, como não poderia deixar de ser, marcou o noticiário e esteve em debate nas disputas aos governos estaduais e à Presidência da República. A cientista política Ilona Szabó é especialista em segurança pública e políticas de drogas e uma das estudiosas do tema da segurança pública. Nesta quinta-feira, dia 29, Ilona estará em Vitória participando do seminário “Perspectivas em Segurança Pública”, que será realizado no auditório da Rede Gazeta. No evento, ela vai lançar o livro “Segurança Pública para virar o jogo”, junto com a co-autora Milena Risso. O evento é gratuito e aberto ao público, mediante inscrição pelo site www.eventbrite.com.br.