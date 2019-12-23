Livro traz alimentação para pacientes com câncer de cabeça e pescoço

O livro "Faça sentido, faça sabor", conta com receitas voltadas para ex-pacientes de câncer de cabeça e pescoço. A autora, Olívia Podestá, nutricionista e doutora em Oncologia, conversou com a CBN Vitória e alertou para as dificuldades de alimentação desses pacientes e como determinados alimentos podem auxiliar numa maior qualidade de vida desse público.

"É importante observar o uso de ervas e temperos que podem ressaltar o sabor do alimento preparado e assim reforçar a nutrição desse organismo. É importante ressaltar a textura também para alguém que está com sensibilidade na área do tratamento. A vontade de comer não pode se perder. Por exemplo, devemos ressaltar a importância desse preparo para pacientes que dificuldade de salivar, ou produz saliva em excesso. Alimentos como farofa não podem estar nessa alimentação", diz.