Livro sobre a história do Palácio da Cultura resgata a memória da Vitória antiga

O Palácio da Cultura Sônia Cabral, antigo prédio da Assembleia Legislativa na Cidade Alta, foi recentemente inaugurado, em Vitória. O monumento, que guarda a beleza arquitetônica eclética do começo do século XX, é um marco dentro da história política e social do Estado. Os detalhes dos fatos que envolvem o Palácio, desde a área em que foi erguido até a sua transformação em espaço cultural, estão agora no livro “Palácio da Cultura Sônia Cabral - Casa da Música”, do jornalista, professor e escritor José Antonio Martinuzzo.

Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Martinuzzo traça uma linha do tempo, falando um pouco da antiga Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia (que ocupava o local), os grandes projetos de reurbanização da região do Centro até a ocupação pelo Poder Legislativo. "O prédio foi idealizado por André Carloni, imigrante italiano que chegou muito novo ao Estado, e se tornou autodidata desde que trabalhou como ajudante de pintor durante a construção do Theatro Melpômene, na Praça Costa Pereira, onde hoje está o Theatro Carlos Gomes", diz o autor.

Ouça essas e outras curiosidades sobre a história do prédio do Palácio da Cultura Sônia Cabral na entrevista completa: