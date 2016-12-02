Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Livro sobre a história do Palácio da Cultura resgata a memória da Vitória antiga
ENTREVISTA

Livro sobre a história do Palácio da Cultura resgata a memória da Vitória antiga

O monumento, que guarda a beleza arquitetônica eclética do começo do século XX, é um marco da capital do Espírito Santo

Publicado em 02 de Dezembro de 2016 às 18:33

Publicado em 

02 dez 2016 às 18:33
O Palácio da Cultura Sônia Cabral, antigo prédio da Assembleia Legislativa na Cidade Alta, foi recentemente inaugurado, em Vitória. O monumento, que guarda a beleza arquitetônica eclética do começo do século XX, é um marco dentro da história política e social do Estado. Os detalhes dos fatos que envolvem o Palácio, desde a área em que foi erguido até a sua transformação em espaço cultural, estão agora no livro “Palácio da Cultura Sônia Cabral - Casa da Música”, do jornalista, professor e escritor José Antonio Martinuzzo.
Em entrevista ao programa CBN Cotidiano, Martinuzzo traça uma linha do tempo, falando um pouco da antiga Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia (que ocupava o local), os grandes projetos de reurbanização da região do Centro até a ocupação pelo Poder Legislativo. "O prédio foi idealizado por André Carloni, imigrante italiano que chegou muito novo ao Estado, e se tornou autodidata desde que trabalhou como ajudante de pintor durante a construção do Theatro Melpômene, na Praça Costa Pereira, onde hoje está o Theatro Carlos Gomes", diz o autor. 
Ouça essas e outras curiosidades sobre a história do prédio do Palácio da Cultura Sônia Cabral na entrevista completa:
Entrevista - Fabio Botacin - Professor José Martinuzo - 02-12-16.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Presos pelo bloqueio do estreito de Ormuz há quase 100 dias: 'Só existe uma saída'
O apresentador Felipe Khoury enacara a travessia ES x MG pelo Parque Nacional do Caparaó
Destinos Capixabas chega ao último episódio da temporada com travessia transformadora entre ES e MG
Imagem de destaque
Tarifaço dos EUA contra o Brasil pode bater em 37,5% com soma de investigações

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados