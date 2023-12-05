Livro relata história do Forte São Francisco Xavier da Barra

Acontece nesta terça-feira (5), o lançamento do livro "Histórias do Forte São Francisco Xavier da Barra", que aborda a trajetória histórica do patrimônio capixaba, localizado em Vila Velha. A narrativa, que compreende o século XVIII aos dias de hoje, é composta por histórias do prédio e relatos de acontecimentos de moradores do bairro Prainha, da constituição do 38º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército Brasileiro (que começou como 6º BI, na Bahia) e da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES). A obra foi escrita por Juçara Luzia Leite e é uma realização da Secretaria de Cultura do ES, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, a historiadora e escritora, Juçara Luzia Leite, relata como foi o processo de escrita do livro e destaca personagens que marcaram a história do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!