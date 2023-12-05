Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Vila Velha

Livro relata história do Forte São Francisco Xavier da Barra

A historiadora e escritora, Juçara Luzia Leite, conta como foi o processo de escrita do livro

Publicado em 05 de Dezembro de 2023 às 11:41

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

05 dez 2023 às 11:41
Forte São Francisco Xavier, 38º BI
Forte São Francisco Xavier da Barra: local terá espaço para exposições e um café Crédito: Divulgação
Acontece nesta terça-feira (5), o lançamento do livro "Histórias do Forte São Francisco Xavier da Barra", que aborda a trajetória histórica do patrimônio capixaba, localizado em Vila Velha. A narrativa, que compreende o século XVIII aos dias de hoje, é composta por histórias do prédio e relatos de acontecimentos de moradores do bairro Prainha, da constituição do 38º Batalhão de Infantaria (BI) do Exército Brasileiro (que começou como 6º BI, na Bahia) e da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (EAMES). A obra foi escrita por Juçara Luzia Leite e é uma realização da Secretaria de Cultura do ES, por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba. Em entrevista à CBN Vitória, a historiadora e escritora, Juçara Luzia Leite, relata como foi o processo de escrita do livro e destaca personagens que marcaram a história do Espírito Santo. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda Queiroz - Juçara Luzia Leite - 05-12-23.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Plenário do Senado Federal
Senadores do ES assinam PEC do "horário flexível" após avanço da 6x1
Imagem de destaque
Quem é Carlo Ancelotti? Veja a carreira e os títulos do treinador da Seleção Brasileira
Imagem de destaque
Aulas de português e goleada contra o Panamá: o caminho de Ancelotti para tentar 'conquistar o Brasil'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados