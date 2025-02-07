Livro reflete a vida e resgata a história do Centro de Vitória

Nascida e criada no Centro de Vitória, a arquiteta e urbanista Camila Benezath resolveu colocar em um livro toda a sua inquietação pessoal sobre o local em que nasceu. Em "Praça, Bares e Tambores", a escritora reúne diferentes vivências na região. Durante a escrita, a autora destaca, principalmente, o papel das crianças, dos bares e do carnaval de rua para que o local continue "vivo". Em entrevista à CBN Vitória, a escritora e pesquisadora conta detalhes da obra, que será lançada no próximo domingo (9). Ouça a conversa completa!
- Lançamento: 9 de fevereiro, às 10h, na Praça Ubaldo Ramalhete, no Centro de Vitória.
- Valor do livro: R$ 60,00 disponível no site da Editora Cousa ou diretamente com a autora.
- A obra é uma adaptação da tese de doutorado, defendida na Universidade Federal da Bahia.