Livro contra trajetória do tratamento de usuários de drogas no ES

Na próxima quinta-feira (8), será lançado na UFES o “Drogas: E eu com isso?”, de autoria da coordenadora do centro de estudo e pesquisas sobre o álcool e outras drogas, Marluce Mechelli de Siqueira. O livro conta a trajetória do Centro de Estudos e Pesquisas que, há 20 anos, vem produzindo conhecimento científico sobre essa temática. A obra, percorre pelas políticas públicas, epidemiologia e a rede de atenção psicossocial. O livro também aborda as potencialidades e os dilemas a serem superados pelo modelo dos CRR (Centro Regionais de Drogas) e as atividades teórico-práticas desenvolvidas pela equipe do Centro Regional de Referência sobre Drogas do Estado do Espírito Santo (CRR-ES). Confira a entrevista com a professora Marluce Siqueira.