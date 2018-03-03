Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

ENTREVISTAS

Livro contra trajetória do tratamento de usuários de drogas no ES

Publicado em 03 de Março de 2018 às 12:54

Publicado em 

03 mar 2018 às 12:54
Na próxima quinta-feira (8), será lançado na UFES o “Drogas: E eu com isso?”, de autoria da coordenadora do centro de estudo e pesquisas sobre o álcool e outras drogas, Marluce Mechelli de Siqueira. O livro conta a trajetória do Centro de Estudos e Pesquisas que, há 20 anos, vem produzindo conhecimento científico sobre essa temática. A obra, percorre pelas políticas públicas, epidemiologia e a rede de atenção psicossocial. O livro também aborda as potencialidades e os dilemas a serem superados pelo modelo dos CRR (Centro Regionais de Drogas) e as atividades teórico-práticas desenvolvidas pela equipe do Centro Regional de Referência sobre Drogas do Estado do Espírito Santo (CRR-ES). Confira a entrevista com a professora Marluce Siqueira.
Entrevista - John Gomes - Marluce Siqueira - 16.07s - 03-03-18

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Aniversário de Manuela
Maria Izabel Braga Ferlin celebra 11 anos da filha Manuela em Vila Velha
Imagem de destaque
A conta que nunca fecha
Atropelamento ciclista Camburi
Caso Luísa Lopes: motorista vai a júri em agosto por morte de ciclista no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados