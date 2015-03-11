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HISTÓRIA

Livro conta trajetória política de Tancredo Neves, morto há 30 anos

O jornalista José Augusto Ribeiro, autor da obra, e o ex-governador Gerson Camata contam bastidores e episódios capixabas da política nacional em 1985

Publicado em 11 de Março de 2015 às 17:01

Publicado em 

11 mar 2015 às 17:01
Tancredo Neves: A noite do destino. Livro que retrata a vida e a trajetória política do primeiro presidente eleito após o regime militar, Tancredo Neves, será lançado nesta quarta-feira (11). O jornalista José Augusto Ribeiro, assessor de Tancredo Neves durante a campanha de 1984, conta esta história e traz fatos novos, como as tentativas de homicídio contra Tancredo. Em 14 de março de 1985, o presidente eleito adoece e morre em 21 de abril daquele mesmo ano, sem ser empossado. Em 2015 são lembrados os 30 anos desta história.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Jose Augusto Ribeiro - Gerson Camata - 11-03-15
Tancredo Neves: A noite do destino. Livro que retrata a vida e a trajetória política do primeiro presidente eleito após o regime militar, Tancredo Neves, será lançado nesta quarta-feira (11). O jornalista José Augusto Ribeiro, assessor de Tancredo Neves durante a campanha de 1984, conta esta história e traz fatos novos, como as tentativas de homicídio contra Tancredo. Em 14 de março de 1985, o presidente eleito adoece e morre em 21 de abril daquele mesmo ano, sem ser empossado. Em 2015 são lembrados os 30 anos desta história. 
 

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