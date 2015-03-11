Livro conta trajetória política de Tancredo Neves, morto há 30 anos

Tancredo Neves: A noite do destino. Livro que retrata a vida e a trajetória política do primeiro presidente eleito após o regime militar, Tancredo Neves, será lançado nesta quarta-feira (11). O jornalista José Augusto Ribeiro, assessor de Tancredo Neves durante a campanha de 1984, conta esta história e traz fatos novos, como as tentativas de homicídio contra Tancredo. Em 14 de março de 1985, o presidente eleito adoece e morre em 21 de abril daquele mesmo ano, sem ser empossado. Em 2015 são lembrados os 30 anos desta história.