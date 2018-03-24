Livro conta trajetória de ex-governador do ES, Jerônimo Monteiro

A trajetória histórica de Jerônimo Monteiro é o tema do livro que o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo lança nesta segunda-feira (26), no Palácio Anchieta, às 18h30. A obra é uma versão ampliada da original, publicada em 1979, pela historiadora Maria Stella de Novaes. A nova edição, que faz parte da Coleção Canaã, traz um capítulo extra sobre a autora e a sua atuação na cultura capixaba, além da reprodução de diversas fotografias da época pertencentes ao acervo da instituição. O livro será distribuído gratuitamente.

Jerônimo Monteiro nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e foi governador do Estado nos anos de 1908 a 1912. Foi ele quem liderou o processo de reformulação urbanística da cidade de Vitória, como a chegada da luz elétrica, o esgotamento sanitário e a água encanada. Reorganizou a administração e os serviços públicos, incluindo uma ampla reforma do sistema educacional, acompanhada da construção de novas escolas, criou o Arquivo Público estadual e a Prefeitura Municipal de Vitória.

Em entrevista à CBN Vitória, o diretor-geral do Arquivo Público, Cilmar Franceschetto, lembra que a publicação é uma dupla homenagem, tanto à Jerônimo Monteiro, quanto à historiadora Maria Stella de Novaes.