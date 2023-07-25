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Esporte

Livro conta história de atletas que percorreram os 78 municípios do ES correndo

Em entrevista ao CBN Cotidiano, os atletas Anselmo José Perez e Kamilla Bolonha Gomes detalham a experiência

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 18:00

Mario Bonella

Mario Bonella

Publicado em 

25 jul 2023 às 18:00
Livro Correndo a pé por todos os municípios do Espírito Santo
Livro "Correndo a pé por todos os municípios do Espírito Santo" Crédito: Divulgação
O professor de Educação Física e doutor em Ciências Fisiológicas, Anselmo José Perez, junto a Kamilla Bolonha Gomes, produziram o livro "Correndo a pé por todos os municípios do Estado do Espírito Santo". Com experiência de mais de 20 anos de treinamento em corrida e participação em diversas provas, incluindo 28 maratonas e uma ultramaratona, eles percorrem as 78 cidades do Espírito Santo. Durante o roteiro são registrados os momentos mais encantadores relacionados com a natureza e as belezas capixabas. Kamilla dando apoio em tempo integral com um carro estilizado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Anselmo e Kamilla detalham a experiência. Ouça a conversa completa!
Entrevista Mário Bonella - Anselmo José Perez - 25-07-23

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