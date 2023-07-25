Livro conta história de atletas que percorreram os 78 municípios do ES correndo

O professor de Educação Física e doutor em Ciências Fisiológicas, Anselmo José Perez, junto a Kamilla Bolonha Gomes, produziram o livro "Correndo a pé por todos os municípios do Estado do Espírito Santo". Com experiência de mais de 20 anos de treinamento em corrida e participação em diversas provas, incluindo 28 maratonas e uma ultramaratona, eles percorrem as 78 cidades do Espírito Santo. Durante o roteiro são registrados os momentos mais encantadores relacionados com a natureza e as belezas capixabas. Kamilla dando apoio em tempo integral com um carro estilizado. Em entrevista ao CBN Cotidiano, Anselmo e Kamilla detalham a experiência. Ouça a conversa completa!