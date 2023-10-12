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Cultura

Livro ajuda pais e responsáveis a responderem perguntas 'difíceis' feitas pelos pequenos

Ouça entrevista com a autora, professora e artista plástica, Karlla Pio

Publicado em 12 de Outubro de 2023 às 11:12

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

12 out 2023 às 11:12
Capa do livro livro
Capa do livro livro O Que é Isso?" Crédito: Reprodução
Quem convive com crianças sabe que, quando menos se espera, bons questionamentos podem surgir durante o dia a dia. “De onde vêm os bebês? O que é honestidade? Por que precisamos respeitar as pessoas?”. Foi ouvindo algumas dessas perguntas que a professora, escritora e artista plástica Karlla Pio decidiu escrever o livro “O que é isso?”, uma obra que busca ajudar pais e responsáveis a criarem momentos de troca de conhecimento com os pequenos na hora de sanar as dúvidas. Em entrevista à CBN Vitória, Karlla Pio conta mais detalhes sobre o livro e explica como ajudar a responder os questionamentos de uma criança pode ser uma oportunidade de reforçar os laços entre pais e filhos. Ouça a conversa completa!
ENTREVISTA - FERNANDA QUEIROZ - KARLA SALDANHA - 20.20s - 12-10-23

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