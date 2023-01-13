Livre à direita: entenda a única situação que permite 'furar' o sinal vermelho em Vitória

Em fevereiro de 2021, o trânsito foi alterado pela prefeitura em algumas ruas e avenidas de Vitória para dar mais fluidez ao tráfego de veículos. Em mais de 30 cruzamentos da cidade passou a ser permitida a conversão à direita, mesmo com o semáforos na cor vermelha. Alguns motoristas, entretanto, ainda sabem o que significam as placas de cor amarela com os dizeres "livre a direita prioridade pedestre". O cruzamento livre à direita foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 2021 em seu artigo 44-A. Em Vitória, a regra foi implantada por meio do projeto "Livre à Direita".