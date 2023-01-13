Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Livre à direita: entenda a única situação que permite 'furar' o sinal vermelho em Vitória
Cidades

Livre à direita: entenda a única situação que permite 'furar' o sinal vermelho em Vitória

Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto

Publicado em 13 de Janeiro de 2023 às 17:44

Aurélio de Freitas

Aurélio de Freitas

Publicado em 

13 jan 2023 às 17:44
Semáforo, sinal vermelho
Semáforo, sinal vermelho Crédito: Canva
Em fevereiro de 2021, o trânsito foi alterado pela prefeitura em algumas ruas e avenidas de Vitória para dar mais fluidez ao tráfego de veículos. Em mais de 30 cruzamentos da cidade passou a ser permitida a conversão à direita, mesmo com o semáforos na cor vermelha. Alguns motoristas, entretanto, ainda sabem o que significam as placas de cor amarela com os dizeres "livre a direita prioridade pedestre". O cruzamento livre à direita foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 2021 em seu artigo 44-A. Em Vitória, a regra foi implantada por meio do projeto "Livre à Direita".
O artigo 44 do CTB diz ainda que "ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência". Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Aurélio de Freitas - Alex Mariano - 13-01-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maycon Milagre da Cruz, de 35 anos, o menino Jorge Teixeira da Silva, de 2 anos, e Jeorgia Karolina Teixeira da Silva, de 31 anos
Pais suspeitos de tortura, estupro e morte do filho de 2 anos vão a júri no ES
Atividades capacitadoras mostram os bastidores de exposições
Museu Vale abre inscrições para curso gratuito sobre montagem de exposições em Vitória
Lançamentos de junho
25 lançamentos de beleza de junho de 2026 que você precisa ver

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados