Livre à direita: entenda a única situação que permite 'furar' o sinal vermelho em Vitória

Em fevereiro de 2021, o trânsito foi alterado pela prefeitura em algumas ruas e avenidas de Vitória para dar mais fluidez ao tráfego de veículos. Em mais de 30 cruzamentos da cidade passou a ser permitida a conversão à direita, mesmo com o semáforos na cor vermelha. Alguns motoristas, entretanto, ainda sabem o que significam as placas de cor amarela com os dizeres "livre a direita prioridade pedestre". O cruzamento livre à direita foi inserido no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) em 2021 em seu artigo 44-A. Em Vitória, a regra foi implantada por meio do projeto "Livre à Direita".
O artigo 44 do CTB diz ainda que "ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência". Em entrevista ao CBN Cotidiano, o secretário municipal de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória, Alex Mariano, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Entrevista - Aurélio de Freitas - Alex Mariano - 13-01-23