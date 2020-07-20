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"Lives" e videoconferências: saiba como se portar e evitar gafes

Ouça as dicas da consultora de Comportamento, Imagem e Relacionamento, Luciana Almeida

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 11:48

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

20 jul 2020 às 11:48
Um dos "novos normais" da pandemia do novo coronavírus é digital e ao vivo: as "lives" e videoconferências que tomaram a vida dos brasileiros. Elas se tornaram importantes instrumentos tanto pessoais quanto profissionais, sejam para assuntos sérios ou entretenimento. Mas com o crescimento do número de "lives" e videoconferências, cresceu também o número de gafes e situações constrangedoras. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (20), a consultora de Comportamento, Imagem e Relacionamento, Luciana Almeida, aponta como a pessoa deve se portar de acordo com cada "ao vivo", sem perder a compostura. Acompanhe!
Entrevista - Fernanda Queiroz - Luciana Almeida - 20-07-20

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