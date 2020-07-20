"Lives" e videoconferências: saiba como se portar e evitar gafes

Um dos "novos normais" da pandemia do novo coronavírus é digital e ao vivo: as "lives" e videoconferências que tomaram a vida dos brasileiros. Elas se tornaram importantes instrumentos tanto pessoais quanto profissionais, sejam para assuntos sérios ou entretenimento. Mas com o crescimento do número de "lives" e videoconferências, cresceu também o número de gafes e situações constrangedoras. Em entrevista à CBN Vitória nesta segunda-feira (20), a consultora de Comportamento, Imagem e Relacionamento, Luciana Almeida, aponta como a pessoa deve se portar de acordo com cada "ao vivo", sem perder a compostura. Acompanhe!