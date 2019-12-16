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VERÃO 2020

Litoral capixaba é reforçado com atuação de guarda-vidas e bombeiros

Operação Verão teve início neste domingo (15) e prossegue até 1° de março de 2020

Publicado em 16 de Dezembro de 2019 às 12:14

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

16 dez 2019 às 12:14
Teve início neste domingo (15) e prossegue até 1º de março de 2020 a "Operação Verão" do Corpo de Bombeiros. Neste período, cerca de 200 bombeiros militares e mais de 700 guarda-vidas civis estarão atuando na orla de 14 municípios que já firmaram convênio com a corporação. São eles: Vitória, Vila Velha, Linhares, Itapemirim, Presidente Kennedy, Marataízes, Guarapari, Anchieta, Piúma, Serra, São Mateus, Conceição da Barra, Aracruz e Fundão. O efetivo será composto por militares do Bombeiros, que atuarão na coordenação, supervisão e fiscalização da Operação, além de 150 alunos soldados, que exercerão a atividade de guarda-vidas, e por guarda-vidas civis contratados pelas Prefeituras Municipais e treinados pela corporação.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tenente Carlos Wagner - 16-12-19

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