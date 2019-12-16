Litoral capixaba é reforçado com atuação de guarda-vidas e bombeiros

Teve início neste domingo (15) e prossegue até 1º de março de 2020 a "Operação Verão" do Corpo de Bombeiros. Neste período, cerca de 200 bombeiros militares e mais de 700 guarda-vidas civis estarão atuando na orla de 14 municípios que já firmaram convênio com a corporação. São eles: Vitória, Vila Velha, Linhares, Itapemirim, Presidente Kennedy, Marataízes, Guarapari, Anchieta, Piúma, Serra, São Mateus, Conceição da Barra, Aracruz e Fundão. O efetivo será composto por militares do Bombeiros, que atuarão na coordenação, supervisão e fiscalização da Operação, além de 150 alunos soldados, que exercerão a atividade de guarda-vidas, e por guarda-vidas civis contratados pelas Prefeituras Municipais e treinados pela corporação.