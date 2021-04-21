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NUTRICIONISTA RESPONDE

Lista: ouça análise e confira alimentos que aliviam a ansiedade

A entrevistada da CBN Vitória é a nutricionista Beatriz Gaudio, especializada em Nutrição Clínica, Esportiva e Comportamental

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 10:20

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

21 abr 2021 às 10:20
Castanha-do-pará Crédito: Adriano Gadini/Pixabay
Segundo pesquisa do instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano devido à pandemia da covid-19. Nesse cenário, a ansiedade é um dos pontos que chamam a atenção. Com o isolamento social e a falta de controle sobre os acontecimentos, você tem percebido, por exemplo, que tem "descontado" suas emoções na comida? Será que existem alimentos cujas propriedades podem auxiliar a aliviar os sintomas de ansiedade?
Em entrevista à CBN Vitória, a nutricionista Beatriz Gaudio, especializada em Nutrição Clínica, Esportiva e Comportamental, fala sobre o tema. Ela traz como destaque uma listagem desses alimentos que podem fazer a diferença no seu dia a dia.
Entrevista - Fabio Botacin - Beatriz Gaudio - 21-04-21
"Excesso de açúcar na alimentação promove ansiedade. É importante a gente se acostumar com o sabor natural dos alimentos. Açúcar não é veneno, mas o seu excesso", explica. Ouça a conversa completa!
Confira a lista:
- Alimentos que aliviam ansiedade: castanha-do-pará, banana, semente de abóbora, chocolate amargo, cúrcuma, frutas cítricas, peixes, carnes magras, leite e ovos, camomila, iogurte e chá verde.
- Alimentos que promovem ansiedade: açúcar, adoçantes artificiais, álcool, alimentação fast-food, gordura trans, alimentos ricos em sódio e cafeína.

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