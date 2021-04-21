Lista: ouça análise e confira alimentos que aliviam a ansiedade

Segundo pesquisa do instituto Ipsos, encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, 53% dos brasileiros declararam que seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano devido à pandemia da covid-19. Nesse cenário, a ansiedade é um dos pontos que chamam a atenção. Com o isolamento social e a falta de controle sobre os acontecimentos, você tem percebido, por exemplo, que tem "descontado" suas emoções na comida? Será que existem alimentos cujas propriedades podem auxiliar a aliviar os sintomas de ansiedade?