Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • entrevistas
  • Lista de devedores contumazes é publicada no ES; entenda as penalidades
Economia

Lista de devedores contumazes é publicada no ES; entenda as penalidades

Ouça detalhes na entrevista com o auditor fiscal Lucas Calvi, gerente fiscal da Sefaz

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 10:44

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

17 dez 2024 às 10:44
Cédulas do real: ES arrecadou no 1º trimestre de 2021 R$ 3,45 bilhões de ICMS
ICMS Crédito: Joel Santana/Pixabay
A secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, publicou recentemente no Diário Oficial do Estado, a listagem definitiva das empresas consideradas devedoras contumazes. Segundo informações da Sefaz, fazem parte da lista 375 grupos econômicos, que, a partir de 1º de janeiro de 2025, estarão sujeitos a regime especial de fiscalização e sanções, como a perda de benefícios fiscais. A Secretaria ainda informa que, "as empresas enquadradas foram intimadas no último mês de agosto e receberam prazo para promover a regularidade fiscal. Nesse período, mais de R$ 450 milhões em dívidas foram regularizadas por pagamento, parcelamento, oferta de garantia, extinção ou decisão judicial", informa.
Também são considerados devedores contumazes os contribuintes que tenham débitos inscritos em dívida ativa, relativamente à totalidade dos estabelecimentos do mesmo titular, localizados ou não no Estado, em valor superior a R$ 15 milhões. Para fins de apuração dos valores, é considerada a soma do imposto, multa e demais atualizações previstas na legislação. Em entrevista à CBN Vitória, o auditor fiscal Lucas Calvi, gerente fiscal da Sefaz, fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
CBN - Entrevista Fernanda queiroz - Lucas Calvi - 17-12-24.mp3
Confira: Lista de devedores contumazes é publicada no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O alerta de especialistas em calor sobre proibição de garrafas de água nos jogos da Copa: 'Risco de incidentes de saúde'
Incêndio aconteceu na tarde desta quinta-feira (4)
Carro fica destruído após pegar fogo às margens da BR 101, em Linhares
Imagem de destaque
Homem é preso de novo por furtar ursos de pelúcia em máquina de shopping no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados