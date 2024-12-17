Lista de devedores contumazes é publicada no ES; entenda as penalidades

A secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, publicou recentemente no Diário Oficial do Estado, a listagem definitiva das empresas consideradas devedoras contumazes. Segundo informações da Sefaz, fazem parte da lista 375 grupos econômicos, que, a partir de 1º de janeiro de 2025, estarão sujeitos a regime especial de fiscalização e sanções, como a perda de benefícios fiscais. A Secretaria ainda informa que, "as empresas enquadradas foram intimadas no último mês de agosto e receberam prazo para promover a regularidade fiscal. Nesse período, mais de R$ 450 milhões em dívidas foram regularizadas por pagamento, parcelamento, oferta de garantia, extinção ou decisão judicial", informa.