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INSTABILIDADE FINANCEIRA

Liquidação extrajudicial: objetivo é pagar credores e evitar falência

Banco Central decretou início do processo para Dacasa Financeira e Uniletra, do Grupo Dadalto

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 16:24

Lucas Valadão

Lucas Valadão

Publicado em 

13 fev 2020 às 16:24
O Banco Central decretou nesta quinta-feira (13) a liquidação extrajudicial da Uniletra Corretora de Câmbio e da Dacasa Financeira. A medida é tomada quando há risco para os credores, devido à instabilidade financeira da instituição. Durante um período indeterminado em que passará pela liquidação, o liquidante Eduardo Felix Bianchini foi definido para administrar as empresas, ambas do Grupo Dadalto. Em entrevista à CBN Vitória, o comentarista Fernando Galdi, do quadro Conversa de Bolso, destacou que o objetivo da liquidação é pagar os credores. O processo, segundo ele, pode durar anos. Para os clientes dessas instituições, alguns serviços podem ser temporariamente suspensos. Acompanhe a explicação:
Entrevista - Lucas Valadão - Fernando Galdi - 13-02-20

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