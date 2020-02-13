Liquidação extrajudicial: objetivo é pagar credores e evitar falência

O Banco Central decretou nesta quinta-feira (13) a liquidação extrajudicial da Uniletra Corretora de Câmbio e da Dacasa Financeira. A medida é tomada quando há risco para os credores, devido à instabilidade financeira da instituição. Durante um período indeterminado em que passará pela liquidação, o liquidante Eduardo Felix Bianchini foi definido para administrar as empresas, ambas do Grupo Dadalto. Em entrevista à CBN Vitória, o comentarista Fernando Galdi, do quadro Conversa de Bolso, destacou que o objetivo da liquidação é pagar os credores. O processo, segundo ele, pode durar anos. Para os clientes dessas instituições, alguns serviços podem ser temporariamente suspensos. Acompanhe a explicação: