Linhares: crime chama atenção pelas fases de crueldade, diz delegado

Daré disse que o caso dos irmãos mortos no Espírito Santo é pior que o caso Isabella Nardoni, assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008

Publicado em 23 de Maio de 2018 às 18:24

O chefe da Polícia Civil, Guilherme Daré, afirmou à Rádio CBN Vitória nesta quarta-feira (23), que o caso dos irmãos mortos no Espírito Santo é pior que o caso Isabella Nardoni, assassinada pelo pai e pela madrasta em 2008. O pai de Isabella, Alexandre Nardoni, foi condenado a 30 anos, 2 meses e 20 dias. Ana Carolina Jatobá, a madrasta, foi condenada a 26 anos e 8 meses.
Após a Rede Gazeta publicar em primeira mão que a polícia concluiu que o pastor George Alves matou o filho Joaquim, de 3 anos, e o enteado Kauã, de 6 anos, a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Sesp) detalhou o caso.
O delegado André Jaretta Ardison, da força-tarefa que investiga a tragédia em Linhares afirmou, na manhã desta quarta-feira (23), que o pastor George Alves estuprou o próprio filho, Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e o enteado, Kauã Salles Butkovsky, 6, antes de agredir e atear fogo nas duas crianças no dia 21 de abril, na casa onde a família morava em Linhares, no Norte do Estado. Guilherme Daré detalha mais sobre o caso.
 
Entrevista - Fabio Botacin - Guilherme Daré - 23-05-18.mp3

