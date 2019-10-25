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MANCHA DE ÓLEO

Linhares: comitê de crise conta com material de limpeza de sobreaviso

Confira a entrevista concedida pelo secretário de Meio Ambiente da cidade, Fabrício Borghi, sobre o assunto

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 18:40

Fabio Botacin

Fabio Botacin

Publicado em 

25 out 2019 às 18:40
Diante do avanço das manchas de óleo que vem afetando o litoral do Nordeste, a cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, instalou um comitê de crise para também monitorar a possível chegada da mancha ao litoral capixaba. Por meio do comitê vão ser apresentadas aos moradores ações que já estão sendo adotadas pelo município, como a presença de materiais de limpeza de sobreaviso e a contratação de empresas que possam auxiliar no processo de contingência. Confira a entrevista concedida pelo secretário de Meio Ambiente da cidade, Fabrício Borghi, sobre o assunto. Confira!
Entrevista - Fabio Botacin - Fabrício Borghi - 12.12s - 26-10-2019

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