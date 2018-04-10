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CORREDOR EXCLUSIVO

Linha verde: testes prosseguem por trinta dias antes da notificação

Corredor exclusivo voltou a funcionar nesta terça-feira (10), na Avenida Dante Michelini, em Vitória

Publicado em 10 de Abril de 2018 às 11:51

Fernanda Queiroz

Fernanda Queiroz

Publicado em 

10 abr 2018 às 11:51
Foi retomado nesta terça-feira (10) o funcionamento da Linha Verde, na avenida Dante Michelini, em Camburi. Durante os próximos 30 dias o uso será de teste e somente depois é que a fiscalização irá, de fator, multar quem não respeitar as regras, como explica em entrevista à CBN, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura urbana de Vitória, Tyago Hoffmann. A faixa é exclusiva para ônibus, vans, táxis e veículos de passeio com três ou mais passageiros (carona solidária), além de carros de transporte público para pessoas com deficiência, até as 20 horas, de segunda a sexta. Aos sábados, ela é adotada das 6 às 14 horas. Os demais veículos só poderão acessar a via para fazer a conversão à direita para os bolsões de estacionamento da orla de Camburi.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Tyago Hoffmann - 10-04-18
 
A representante do Conselho Popular de Vitória, Graciete de Souza, defende a retomada do corredor exclusivo que beneficia, do ponto de vista dela, quem faz uso do transporte coletivo. Mas entende que a melhoria dos ônibus da cidade é uma necessidade.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Graciete de Souza - 10-04-18
 
Já o representante da associação de moradores de Camburi, Enock Sampaio, diz não ser contra a operação da linha verde, mas se queixa da falta de diálogo com a prefeitura para debater a melhor forma de implementá-la.
Entrevista - Fernanda Queiroz - Enock Sampaio - 10-04-18

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