Linha verde: testes prosseguem por trinta dias antes da notificação

Foi retomado nesta terça-feira (10) o funcionamento da Linha Verde, na avenida Dante Michelini, em Camburi. Durante os próximos 30 dias o uso será de teste e somente depois é que a fiscalização irá, de fator, multar quem não respeitar as regras, como explica em entrevista à CBN, o secretário de Transportes, Trânsito e Infraestrutura urbana de Vitória, Tyago Hoffmann. A faixa é exclusiva para ônibus, vans, táxis e veículos de passeio com três ou mais passageiros (carona solidária), além de carros de transporte público para pessoas com deficiência, até as 20 horas, de segunda a sexta. Aos sábados, ela é adotada das 6 às 14 horas. Os demais veículos só poderão acessar a via para fazer a conversão à direita para os bolsões de estacionamento da orla de Camburi.